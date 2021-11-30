У Росії раді поразці Левандовського у боротьбі за "Золотий м'яч"

Левандовський і Червиченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Те, що Ліонель Мессі випередив Роберта Левандовського у боротьбі за "Золотий м'яч"-2021, може деморалізувати поляка. Отже, допомогти збірній РФ обіграти Польщу у плей-оф за потрапляння на ЧС-2022.

Таку надію висловив експрезидент московського Спартака Андрій Червиченко.

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"Для нас, для збірної Росії, такий результат, можливо, і позитивний. Можливо, у Левандовського кураж мине. Завжди треба дивитися на те, що вигідно нам", – наводить слова Червиченка Чемпионат.

Левандовський – найкращий нападник, Мессі – найкращий футболіст 2021 року / Фото: Reuters

При цьому Червиченко вважає, що "Золотий м'яч" треба було вручити Левандовському, а не Мессі: "Треба роздавати премію іншим гравцям, щоб не породжувати зневіру. Усі чекали на інше".

Зауважимо, що у березні Росія зіграє з Польщею Роберта Левандовського у півфіналі плей-оф за вихід на ЧС-2022. А на переможця цієї пари чекає найкращий у протистоянні Швеція – Чехія.

Нагадаємо, пророкував Левандовскому Золотий м'яч і Олег Блохін, але за підсумками голосування 180 журналістів нагороду всьоме у своїй кар'єрі отримав Мессі.