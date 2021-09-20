22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

У Росії п'яний суддя ледь не вбився на льоду. Він судив дітей

Андрій Трофімов
20 вересня, 10:49
Лише п'ять хвилин попрацював на хокейному поєдинку дитячих команд російський рефері. Арбітр постійно спотикався і падав через випитий алкоголь

Арбітра довелося швидко міняти

Дивовижна історія сталася в російському хокеї. Матч дитячих команд судив п'яний арбітр.

Читайте також: Повзав рачки: п'яний арбітр розсмішив уболівальників на трибуні

Уже на початку зустрічі команд Спартак Спорттех і Академія Харламова глядачі запідозрили недобре.

Як тільки суддя виїхав на лід, то не зміг утримати рівновагу. Він почав спотикатися і лише бортик врятував від падіння. Спочатку всі подумали, що рефері забув нагострити ковзани.

Але коли він впав, намагаючись підняти шайбу, всім все стало ясно.

Через п'ять хвилин після початку рефері зняли з матчу.

Читайте також: У Росії жорстоко побили футбольного арбітра. Рефері дісталося прямо на полі

Раніше ми писали, що арбітра посадили до в'язниці за вигаданий пенальті.

Реклама