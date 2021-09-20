У Росії п'яний суддя ледь не вбився на льоду. Він судив дітей

Арбітра довелося швидко міняти

Дивовижна історія сталася в російському хокеї. Матч дитячих команд судив п'яний арбітр.

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Уже на початку зустрічі команд Спартак Спорттех і Академія Харламова глядачі запідозрили недобре.

Як тільки суддя виїхав на лід, то не зміг утримати рівновагу. Він почав спотикатися і лише бортик врятував від падіння. Спочатку всі подумали, що рефері забув нагострити ковзани.

Але коли він впав, намагаючись підняти шайбу, всім все стало ясно.

Через п'ять хвилин після початку рефері зняли з матчу.

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Раніше ми писали, що арбітра посадили до в'язниці за вигаданий пенальті.