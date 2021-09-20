22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 сентября 19:30
Львов 0
Металлист 1925 0
19 сентября 19:30
Заря 3
Черноморец 0
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
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Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
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Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
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Бенфика --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
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Вольфсбург --
Севилья --
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В России пьяный судья чуть не убился на льду. Он судил детей

Андрей Трофимов
20 сентября, 10:49
Лишь пять минут поработал на хоккейном поединке детских команд российский рефери. Арбитр постоянно спотыкался и падал из-за выпитого алкоголя

Арбитра пришлось быстро заменить

Удивительная история произошла в российском хоккее. Матч детских команд судил пьяный арбитр.

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Уже в начале встречи команд Спартак Спорттех и Академия Харламова зрители заподозрили неладное.

Как только судья выехал на лед, то не смог удержать равновесие. Он начал спотыкаться и лишь бортик спас от падения. Сначала все подумали, что рефери забыл наточить коньки.

Но когда он упал, пытаясь поднять шайбу, всем все стало ясно.

Через пять минут после начала рефери сняли с матча.

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Ранее мы писали, что арбитра посадили в тюрьму за выдуманный пенальти.

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