У Росії підгорає: українцям порадили уникати сусідів на Олімпіаді-2022

Помилок Токіо українці більше не повторять / Фото: Колаж: Сьогодні

Потрапили в яблучку! Так можна сказати про пораду Міністерства спорту України нашим олімпійцям у Пекіні.

Спортсменам рекомендували давати інтерв'ю українською мовою та не фотографуватися з представниками ОКР. Хто такі ОКР? Це атлети, які без прапора та гімну їдуть в Пекін-2022. Назву Росія заборонено використовувати на Олімпійських іграх. А все через те, що занадто там люблять допінг.

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За нашою інформацією, справді така розмова у міністерстві була. Але лише з метою уникнути негативу, з яким українська команда зіштовхнулася у Токіо-2020.

Там Ярослава Магучіх обіймалася із Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

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Реакція в Росії на ці рекомендації показала, що нашим міністерством було зроблено все правильно.

Чого тільки варта істерика та брехня пропагандиста Дмитра Губернієва, занесеного до бази "Миротворця".

"Якби придурки з Міністерства спорту України хоч трохи любили і поважали свій спорт, то вони б знали, що, наприклад, збірна України з біатлону всередині команди ніколи не говорила і не розмовляє українською. Сервіс, спортсмени, тренери іноземні – всі спілкуються один з одним російською. Це я вам говорю як патріот українського спорту і як фанат жіночої збірної України зокрема. Мінспорту України, ви дебіли", – сказав Губернієв.

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Нагадаємо, раніше Губернієв брехав, що нашим спортсменам дали команду залишити церемонію відкриття Паралімпіади у Токіо-2020.