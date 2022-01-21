20 января 21:45 Онлайн
Арсенал 0
Ливерпуль 2
22 января 14:30 Онлайн
Эвертон --
Астон Вилла --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

В России подгорает: украинцам посоветовали избегать соседей на Олимпиаде-2022

Андрей Трофимов
21 января, 20:40
Рекомендации минспорта Украины вызвали истерику у российского комментатора из базы "Миротворца" Дмитрия Губерниева

Ошибок Токио украинцы больше не повторят / Фото: Коллаж: Сегодня

Попали в яблочко! Так можно сказать о совете Министерства спорта Украины нашим олимпийцам в Пекине.

Спортсменам рекомендовали давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР. Кто такие ОКР? Это атлеты, которые без флага и гимна едут в Пекин-2022. Название Россия запрещено использовать на Олимпийских играх. А все из-за того, что уж слишком там любят допинг.

Реклама

По нашей информации, действительно такой разговор в министерстве был. Но лишь с целью избежать негатива, с которым украинская команда столкнулась в Токио-2020.

Там Ярослава Магучих обнималась с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

Реклама

Реакция в России на эти рекомендациях показала, что нашим министерством было сделано все верно.

Чего только стоит истерика и ложь пропагандиста Дмитрия Губерниева, занесенного в базу "Миротворца".

"Если бы придурки из министерства спорта Украины хоть немножко любили и уважали свой спорт, то они бы знали, что, например, сборная Украины по биатлону внутри команды никогда не говорила и не говорит по-украински.

Сервис, спортсмены, тренеры иностранные – все общаются друг с другом по-русски.

Это я вам говорю как патриот украинского спорта и как фанат женской сборной Украины в частности. Минспорт Украины, вы дебилы", – сказал Губерниев.

Реклама

Напомним, ранее Губерниев врал, что нашим спортсменам дали команду покинуть церемонию открытия Паралимпиады в Токио-2020.