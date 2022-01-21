В России подгорает: украинцам посоветовали избегать соседей на Олимпиаде-2022

Ошибок Токио украинцы больше не повторят / Фото: Коллаж: Сегодня
Попали в яблочко! Так можно сказать о совете Министерства спорта Украины нашим олимпийцам в Пекине.
Спортсменам рекомендовали давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР. Кто такие ОКР? Это атлеты, которые без флага и гимна едут в Пекин-2022. Название Россия запрещено использовать на Олимпийских играх. А все из-за того, что уж слишком там любят допинг.
По нашей информации, действительно такой разговор в министерстве был. Но лишь с целью избежать негатива, с которым украинская команда столкнулась в Токио-2020.
Там Ярослава Магучих обнималась с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.
Реакция в России на эти рекомендациях показала, что нашим министерством было сделано все верно.
Чего только стоит истерика и ложь пропагандиста Дмитрия Губерниева, занесенного в базу "Миротворца".
"Если бы придурки из министерства спорта Украины хоть немножко любили и уважали свой спорт, то они бы знали, что, например, сборная Украины по биатлону внутри команды никогда не говорила и не говорит по-украински.
Сервис, спортсмены, тренеры иностранные – все общаются друг с другом по-русски.
Это я вам говорю как патриот украинского спорта и как фанат женской сборной Украины в частности. Минспорт Украины, вы дебилы", – сказал Губерниев.
Напомним, ранее Губерниев врал, что нашим спортсменам дали команду покинуть церемонию открытия Паралимпиады в Токио-2020.