В России подгорает: украинцам посоветовали избегать соседей на Олимпиаде-2022

Ошибок Токио украинцы больше не повторят / Фото: Коллаж: Сегодня

Попали в яблочко! Так можно сказать о совете Министерства спорта Украины нашим олимпийцам в Пекине.

Спортсменам рекомендовали давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР. Кто такие ОКР? Это атлеты, которые без флага и гимна едут в Пекин-2022. Название Россия запрещено использовать на Олимпийских играх. А все из-за того, что уж слишком там любят допинг.

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По нашей информации, действительно такой разговор в министерстве был. Но лишь с целью избежать негатива, с которым украинская команда столкнулась в Токио-2020.

Там Ярослава Магучих обнималась с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

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Реакция в России на эти рекомендациях показала, что нашим министерством было сделано все верно.

Чего только стоит истерика и ложь пропагандиста Дмитрия Губерниева, занесенного в базу "Миротворца".

"Если бы придурки из министерства спорта Украины хоть немножко любили и уважали свой спорт, то они бы знали, что, например, сборная Украины по биатлону внутри команды никогда не говорила и не говорит по-украински. Сервис, спортсмены, тренеры иностранные – все общаются друг с другом по-русски. Это я вам говорю как патриот украинского спорта и как фанат женской сборной Украины в частности. Минспорт Украины, вы дебилы", – сказал Губерниев.

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Напомним, ранее Губерниев врал, что нашим спортсменам дали команду покинуть церемонию открытия Паралимпиады в Токио-2020.