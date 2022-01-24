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У Росії почалася нова істерика. Першим "підірвався" коментатор із "Миротворця"

Сергій Шаховець
24 січня, 15:55
Заява Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта про запровадження антиросійських рекомендацій викликала нову хвилю істерії у рупорів пропаганди

У РФ згадали про дружбу, після 8 років війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Як завжди, на чолі загону "обурених" скандальний російський коментатор із бази "Миротворець" Дмитро Губернієв. Одіозний пропагандист зарядив оди про дружбу Росії та України, і це незважаючи на окупацію Криму та частини Донбасу Російською Федерацією.

"Міністр – ідіот. Він і є головний ворог українського спорту. Які можуть бути провокації? Я зайду і у Юлії Джими заберу сир на сніданку? Ця заява – найголовніша провокація.

Ми товаришуємо з Україною. Я у чудових взаєминах з українськими тренерами та спортсменами. Наші номери були поруч, ми щодня віталися. Не було жодних проблем — вони їх самі вигадують.

Мені немає ніякого діла до міністра спорту. Вони тільки нервують спортсменів та створюють їм нестерпні умови. Ми завжди з відкритими обіймами до їхніх спортсменів, як і вони. Людина ж каже про якісь провокації", – сказав Губернієв в інтерв'ю championat.com.

Помилок Токіо українці більше не повторять / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, Міністерство спорту України дало рекомендацію нашим спортсменам давати інтерв'ю українською мовою та не фотографуватися з представниками ОКР.

Спочатку в Україні відмовлялися від таких рекомендацій, але крапку у чутках поставив сам міністр.

"Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами із російським прапором.

Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не потрібно піддаватися політичним провокаціям", – цитує Гутцайта Сьогодні.Спорт.

Гутцайт хоче уникнути скандалу, що трапився в Токіо / Фото: Колаж: Сьогодні

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Чому в Україні запровадити "антиросійські рекомендації"

Головна причина заборон – уникнути скандалів, а вони супроводжують Україну на кожній Олімпіаді.

Найсвіжіший скандал стався на Олімпіаді-2020 після обіймашок Ярослави Магучих із Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

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Зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту.