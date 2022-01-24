24 января 15:30 Онлайн
Шахтер --
Вольфсбергер --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

В России началась новая истерика. Первым "подорвался" комментатор из "Миротворца"

Сергей Шаховец
24 января, 15:55
Заявление Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта о введении антироссийских рекомендаций вызвало новую волну истерии у рупоров пропаганды

В РФ вспомнили о дружбе, после 8 лет войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Как всегда, во главе отряда "возмущенных" скандальный российский комментатор из базы "Миротворец" Дмитрий Губерниев. Одиозный пропагандист зарядил оды о дружбе России и Украины, и это несмотря на оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией.

"Министр – идиот. Он и есть главный враг украинского спорта. Какие могут быть провокации? Я зайду и у Юлии Джимы заберу сыр на завтраке? Это заявление – самая главная провокация.

Мы дружим с Украиной. Я в прекрасных отношениях с украинскими тренерами и спортсменами. Наши номера находились рядом, мы каждый день здоровались. Не было никаких проблем — они их сами выдумывают.

Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервируют спортсменов и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростертыми объятиями к их спортсменам, как и они. Человек же говорит о каких-то провокациях", – сказал Губерниев в интервью championat.com.

Ошибок Токио украинцы больше не повторят / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Напомним, Министерство спорта Украины дало рекомендацию нашим спортсменам давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР.

Изначально в Украине отнекивались от таких рекомендаций, но точку в слухах поставил сам министр.

"Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами с российским флагом.

Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужно поддаваться на политические провокации", – цитирует Гутцайта Сегодня.Спорт.

Гутцайт хочет избежать скандала, который случился в Токио / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Почему в Украине ввели "антироссийские рекомендации"

Главная причина запретов – избежать скандалов, а они сопровождают Украину на каждой Олимпиаде.

Самый свежий скандал произошел на Олимпиаде-2020 после обнимашек Ярославы Магучих с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Реклама

Зимние олимпийские Игры в столице Китая состоятся с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта