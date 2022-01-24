В России началась новая истерика. Первым "подорвался" комментатор из "Миротворца"

В РФ вспомнили о дружбе, после 8 лет войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Как всегда, во главе отряда "возмущенных" скандальный российский комментатор из базы "Миротворец" Дмитрий Губерниев. Одиозный пропагандист зарядил оды о дружбе России и Украины, и это несмотря на оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией.

"Министр – идиот. Он и есть главный враг украинского спорта. Какие могут быть провокации? Я зайду и у Юлии Джимы заберу сыр на завтраке? Это заявление – самая главная провокация.

Мы дружим с Украиной. Я в прекрасных отношениях с украинскими тренерами и спортсменами. Наши номера находились рядом, мы каждый день здоровались. Не было никаких проблем — они их сами выдумывают.

Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервируют спортсменов и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростертыми объятиями к их спортсменам, как и они. Человек же говорит о каких-то провокациях", – сказал Губерниев в интервью championat.com.