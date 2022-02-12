У рингу такого не дозволяє: Усик жартує з вогнем за кермом (відео)

Усик відвів погляд від дороги / Фото: Instagram
Після свого дебюту у професійному футболі за команду Полісся на турнірі в Туреччині Олександр Усик повернувся до України і вирішив нагадати вболівальникам про ще один свій небоксерський талант.
Мова про спів.
Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі заспівав хіт українського R&B-дуету "TamerlanAlena" під назвою "Таксі".
Тільки ось зробив це боксер, перебуваючи за кермом машини. І заради зйомки цього відео для своїх сторіз Усик кілька разів відвертав погляд від дороги у бік пасажира на передньому сидінні, що було небезпечно.
У рингу Усик такого собі не дозволяє, розуміючи, що це загрожує пропуском нокаутуючого удару.
А ось за кермом – жартує з вогнем.
На щастя, дістався Усик до Харкова, куди його запросили для відкриття дитячих змагань, благополучно.
Раніше ми писали, що Усик відмовився від машини за перемогу над росіянином.