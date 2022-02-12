12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 120’
Челсі 2
Палмейрас 1
12 лютого 19:00
Наполі 1
Інтер 1
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

У рингу такого не дозволяє: Усик жартує з вогнем за кермом (відео)

Максим Мельник
12 лютого, 20:52
Знаменитий боксер так захопився співом, що знехтував правилами безпеки

Усик відвів погляд від дороги / Фото: Instagram

Після свого дебюту у професійному футболі за команду Полісся на турнірі в Туреччині Олександр Усик повернувся до України і вирішив нагадати вболівальникам про ще один свій небоксерський талант.

Мова про спів.

Реклама

Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі заспівав хіт українського R&B-дуету "TamerlanAlena" під назвою "Таксі".

Тільки ось зробив це боксер, перебуваючи за кермом машини. І заради зйомки цього відео для своїх сторіз Усик кілька разів відвертав погляд від дороги у бік пасажира на передньому сидінні, що було небезпечно.

У рингу Усик такого собі не дозволяє, розуміючи, що це загрожує пропуском нокаутуючого удару.

Реклама

А ось за кермом – жартує з вогнем.

Реклама

На щастя, дістався Усик до Харкова, куди його запросили для відкриття дитячих змагань, благополучно.

Раніше ми писали, що Усик відмовився від машини за перемогу над росіянином.

Олександр Усик / Фото: Instagram