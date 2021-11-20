За п'ять хвилин від сенсації: Шахтар наприкінці вирвав перемогу у Руху

Шахтар vs Рух

У суботу, 20 листопада, у Києві на НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок 15-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Рухом. Онлайн матчу Шахтар – Рух ми проводили на нашому сайті.

Команда Де Дзербі вийшла на матч з одним завданням – обіграти Рух та зберегти лідерство у чемпіонаті.

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Підопічні Кучука з перших хвилин почали "сушити" гру, лише зрідка виходячи в контратаки. Футболісти Шахтаря по всіх компонентах перевершували свого суперника, але вразити ворота Паньківа виявилося складним завданням.

Хороші моменти відкрити рахунок у матчі мав бразильський форвард "гірників" Фернандо, проте голкіпер львівської команди був на висоті.

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Фінальний штурм "гірників" приніс свій результат. На 85-й хвилині матчу удар Маркоса Антоніо метрів з 25-ти припав точно у праву дев'ятку – 1:0.

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А за кілька хвилин автор першого голу асистував Тете, який переграв Паньківа – 2:0.

Після голу Маркоса Антоніо другу жовту картку заробив наставник "гірників" Роберто Де Дзербі, тож донечани завершували поєдинок без головного тренера.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 15 тур.

Шахтар – Рух – 2:0.

Голи: Маркос Антоніо, 86, Тете, 88.

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі (Конопля, 90+2) – Маркос Антоніо, Майкон – Тете, Марлос (Педріньйо, 57), Мудрик (Соломон, 57) – Фернандо (Сікан, 57).

Рух: Паньків, Роман, Білий, Стаменкович, Дідик – Мартинюк (Карасюк, 76), Сапуга (Федорчук, 54) – Альваренга (Притула, 65), Таллес, Бойчук (Рунич, 65) – Климчук.

Шахтар наздогнав за очками Динамо, але кияни лідирують в УПЛ завдяки найкращій різниці м'ячів – "плюс 33" проти "плюс 32" у донеччан.