20 листопада 30’
Ліверпуль 0
Арсенал 0
20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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За п'ять хвилин від сенсації: Шахтар наприкінці вирвав перемогу у Руху

Сергій Шаховець
20 листопада, 18:57
Голи Маркоса Антоніо та Тете дозволили донецькому Шахтарю обіграти львівський Рух 2:0

Шахтар vs Рух

У суботу, 20 листопада, у Києві на НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок 15-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Рухом. Онлайн матчу Шахтар – Рух ми проводили на нашому сайті.

Команда Де Дзербі вийшла на матч з одним завданням – обіграти Рух та зберегти лідерство у чемпіонаті.

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Підопічні Кучука з перших хвилин почали "сушити" гру, лише зрідка виходячи в контратаки. Футболісти Шахтаря по всіх компонентах перевершували свого суперника, але вразити ворота Паньківа виявилося складним завданням.

Хороші моменти відкрити рахунок у матчі мав бразильський форвард "гірників" Фернандо, проте голкіпер львівської команди був на висоті.

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Фінальний штурм "гірників" приніс свій результат. На 85-й хвилині матчу удар Маркоса Антоніо метрів з 25-ти припав точно у праву дев'ятку – 1:0.

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А за кілька хвилин автор першого голу асистував Тете, який переграв Паньківа – 2:0.

Після голу Маркоса Антоніо другу жовту картку заробив наставник "гірників" Роберто Де Дзербі, тож донечани завершували поєдинок без головного тренера.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 15 тур.

Шахтар – Рух – 2:0.

Голи: Маркос Антоніо, 86, Тете, 88.

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі (Конопля, 90+2) – Маркос Антоніо, Майкон – Тете, Марлос (Педріньйо, 57), Мудрик (Соломон, 57) – Фернандо (Сікан, 57).

Рух: Паньків, Роман, Білий, Стаменкович, Дідик – Мартинюк (Карасюк, 76), Сапуга (Федорчук, 54) – Альваренга (Притула, 65), Таллес, Бойчук (Рунич, 65) – Климчук.

Шахтар наздогнав за очками Динамо, але кияни лідирують в УПЛ завдяки найкращій різниці м'ячів – "плюс 33" проти "плюс 32" у донеччан.