20 ноября 44’
Ливерпуль 1
Арсенал 0
20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер 2
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

В пяти минутах от сенсации: Шахтер в концовке вырвал победу у Руха

Сергей Шаховец
20 ноября, 18:57
Голы Маркоса Антонио и Тете позволили донецкому Шахтеру обыграть львовский Рух 2:0

Шахтер vs Рух

В субботу, 20 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся поединок 15-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Рухом. Онлайн матча Шахтер – Рух мы вели на нашем сайте.

Команда Де Дзерби вышла на матч с одной задачей – обыграть Рух и сохранить лидерство в чемпионате.

Реклама

Подопечные Кучука с первых минут начали "сушить" игру, лишь изредка выходя в контратаки. Футболисты Шахтера по всем компонентам превосходили своего соперника, но распечатать ворота Панькива оказалось сложной задачей.

Хорошие моменты открыть счет в матче имел бразильский форвард "горняков" Фернандо, однако голкипер львовской команды был на высоте.

Реклама

Финальный штурм "горняков" принес свой результат. На 85-й минуте матча удар Маркоса Антонио метров с 25-ти пришелся точно в правую девятку – 1:0.

Реклама

А спустя несколько минут автор первого гола ассистировал Тете, который переиграл Панькива – 2:0.

После гола Маркоса Антонио вторую желтую карточку заработал наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, поэтому дончане завершали поединок без главного тренера.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

Шахтер – Рух – 2:0.

Голы: Маркос Антонио, 86, Тете, 88.

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили (Конопля, 90+2) – Маркос Антонио, Майкон – Тете, Марлос (Педриньо, 57), Мудрик (Соломон, 57) – Фернандо (Сикан, 57).

Рух: Панькив, Роман, Билый, Стаменкович, Дидык – Мартынюк (Карасюк, 76), Сапуга (Федорчук, 54) – Альваренга (Притула, 65), Таллес, Бойчук (Рунич, 65) – Климчук.

Шахтер догнал по очкам Динамо, но киевляне лидируют в УПЛ благодаря лучшей разнице мячей – "плюс 33" против "плюс 32" у дончан.