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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

У Пекіні перенесли змагання та повернули шанс медальній надії України

Олександр Трикіша
13 лютого, 16:34
Погода внесла зміни до програми Олімпійських ігор у Пекіні. Сьогоднішню кваліфікацію з лижної акробатики серед жінок перенесли на завтра. Це на руку Україні!

У Пекіні перенесли кваліфікацію у лижній акробатиці / Фото: НОК Украины

Справа в тому, що Україну у змаганнях мають представляти Ольга Полюк та Анастасія Новосад.

Але вже в Пекіні Новосад отримала позитивний тест на коронавірус і поки що знаходиться на карантині, а це означає, що брати участь у змаганнях вона не може.

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Але є надія, що Новосад таки зможе встигнути отримати два негативні тести завдяки перенесенню кваліфікації.

Нагадаємо, раніше українська збірна не змогла виступити у командному міксті у фрістайлі – одразу троє наших спортсменів склали позитивні тести на коронавірус. Адже наша команда реально розраховувала на медалі!

Нагадаємо, що українські спортсмени продовжують виступати на Олімпіаді-2022 без нагород. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.