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Порту --
24 февраля 19:45
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24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

В Пекине перенесли соревнования и вернули шанс медальной надежде Украины

Александр Трикиша
13 февраля, 16:34
Погода внесла изменения в программу Олимпийских игр в Пекине. Сегодняшнюю квалификацию по лыжной акробатике среди женщин перенесли на завтра. Это на руку Украине!

В Пекине перенесли квалификацию в лыжной акробатике / Фото: НОК Украины

Дело в том, что Украину в соревнованиях должны представлять Ольга Полюк и Анастасия Новосад.

Но уже в Пекине Новосад получила положительный тест на коронавирус и пока находится на карантине, а это означает, что участвовать в соревнованиях она не может.

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Но есть надежда, что Новосад таки сможет успеть получить два негативных теста благодаря переносу квалификации.

Напомним, ранее украинская сборная не смогла выступить в командном миксте во фристайле – сразу три наших спортсмена сдали положительные тесты на коронавирус. А ведь наша команда реально рассчитывала на медали!

Напомним, украинские спортсмены продолжают выступать на Олимпиаде-2022 без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.