В Пекине перенесли соревнования и вернули шанс медальной надежде Украины

В Пекине перенесли квалификацию в лыжной акробатике / Фото: НОК Украины

Дело в том, что Украину в соревнованиях должны представлять Ольга Полюк и Анастасия Новосад.

Но уже в Пекине Новосад получила положительный тест на коронавирус и пока находится на карантине, а это означает, что участвовать в соревнованиях она не может.

Реклама

Но есть надежда, что Новосад таки сможет успеть получить два негативных теста благодаря переносу квалификации.

Напомним, ранее украинская сборная не смогла выступить в командном миксте во фристайле – сразу три наших спортсмена сдали положительные тесты на коронавирус. А ведь наша команда реально рассчитывала на медали!

Напомним, украинские спортсмены продолжают выступать на Олимпиаде-2022 без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.