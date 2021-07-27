У відкриту говорю і голосно! Бадмінтоніст розніс умови підготовки в Україні

Український бадмінтоніст Артем Почтарьов не втримав емоції після вильоту з Олімпіади-2020. У своїй невдачі в Токіо спортсмен звинуватив низький рівень підготовки в Україні

Артем Почтарьов поскаржився на погані умови для спортсменів

Почтарьов програв два матчі на груповому етапі і втратив шанси на вихід в наступний раунд. Бадмінтоніст поскаржився на відсутність умов для нормальної реабілітації спортсменів.

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

"У відкриту говорю і голосно! У нас реабілітація на нульовому рівні. Людина тренується, переносить божевільні навантаження, а у нас реабілітація – нуль.

Я обох суперників обігрував. Через це мені морально найважче, тому що я знаю, що можу грати на такому рівні.

Це не те, що я щось собі придумав. Я вже їх обігрував! Грав на рівних з ними ", – заявив Почтарьов в ефірі каналу "UA: Перший".

Цікаво, що напередодні в інтерв'ю сайту НОК України Почтарьов заявив, що не міг виступити краще.

"Ні для кого не секрет, що останнім часом у мене була операція, а протягом року чимало травм. Все це не дає нормально виступати, навіть готуватися.

Перед турніром, настрій був позитивний, адже не дарма я два роки відбирався на олімпійські ігри, відбір був складним.

Виступ вважаю незадовільним, але на зараз я краще не міг, але хотілося", – сказав Артем.

На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.