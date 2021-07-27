В открытую говорю и громко! Бадминтонист разнес условия подготовки в Украине

Украинский бадминтонист Артем Почтарев не сдержал эмоций после вылета с Олимпиады-2020. В своей неудаче в Токио спортсмен обвинил низкий уровень подготовки в Украине

Артем Почтарев пожаловался на плохие условия для спортсменов / Фото: Reuters

Почтарев проиграл два матча на групповом этапе и потерял шансы на выход в следующий раунд. Бадминтонист посетовал на отсутствие условий для нормальной реабилитации спортсменов.

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"В открытую говорю и громко! У нас реабилитация на нулевом уровне. Человек тренируется, переносит сумасшедшие нагрузки, а у нас реабилитация – ноль.

Я обеих соперников обыгрывал. Из-за этого мне морально тяжелее всего, потому что я знаю, что могу играть на таком уровне.

Это не то, что я что-то себе придумал. Я уже их обыгрывал! Играл на равных с ними", – заявил Почтарев в эфире канала "UA:Первый".

Интересно, что накануне в интервью сайту НОК Украины Почтарев заявил, что не мог выступить лучше.

"Ни для кого не секрет, что в последнее время у меня была операция, а в течение года многие травмы. Все это не дает нормально выступать, даже готовиться.

Перед турниром, настроение было положительное, ведь не зря я два года отбирался на олимпийские игры, отбор был сложным.

Выступление считаю неудовлетворительным, но на сейчас я лучше не мог, но хотелось", – сказал Артем.

На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 с актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.