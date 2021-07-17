В олімпійському селищі знайшли коронавірус. Ім'я хворого тримається в секреті

Вперше в олімпійському селищі, де живуть спортсмени з усього світу, виявлений хворий на COVID-19. Його ім'я і національність не розголошуються

Ось так виглядає олімпійське селище Токіо / Фото: НОК України

Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували на території олімпійського селища в Токіо. Про це повідомляє NHK з посиланням на олімпійський оргкомітет. На цей момент громадянство, стать і вік хворого не повідомляється. Але кажуть, що це не спортсмен.

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Крім того, за інформацією джерела, близько 15 нових випадків зараження були виявлені серед людей, які працюють на Іграх. Організатори не повідомляють імена тих, що заразилися, поважаючи їхнє право на конфіденційність.

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До теперішнього моменту коронавірус був виявлений у атлетів з Ізраїлю, Уганди і Сербії, а також у допоміжного персоналу збірних Нігерії та Росії. Однак це відбувалося або в аеропорту, або в місцях попереднього розміщення збірних. Випадок, коли зараження фіксується безпосередньо в олімпійському селищі, перший.

Раніше ми писали, що першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді в Токіо. Вікторію Ус, яка виступає в гребному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди по рейсу Стамбул – Токіо.