До Олімпіади включили новий вид спорту

На зимових Іграх-2026 в Італії вперше в історії будуть розіграні медалі в скі-альпінізмі – тут потрібно піднятися крижаними скелями на "кішках" і при цьому не вбитися

Скі-альпінізм включили до олімпійської програми / Фото: Getty Images

Скі-альпінізм офіційно включили до програми зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії. Про це оголосили на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Токіо.

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На Іграх-2026 в цьому виді спорту розіграють п'ять комплектів медалей – в індивідуальних змаганнях та спринті у чоловіків і жінок, а також змішаній естафеті.

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Нагадаємо, в скі-альпінізмі спортсменам потрібно бігти на лижах в гору, котитися з неї, йти пішки разом зі спорядженням, а також підніматися крижаними скелями за допомогою "кішок" – металевих пристосувань з клиноподібними зубами.

Олімпійські ігри-2026 відбудуться в італійських Мілані і Кортіна-д'Ампеццо.

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Відзначимо, що вже 23 липня відбудеться відкриття літньої Олімпіади-2020 в Токіо. Україні пророкують 15-й рядок у загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.