В окупованому Херсоні помер екс-форвард Шахтаря

Володимир Роговський / Фото: sport.ua

В окупованому російськими загарбниками Херсоні на 69 році життя помер колишній нападник донецького Шахтаря Володимир Роговський, повідомляє FootBoom.

Уродженець Херсона виступав за "гірників" із 1975 по 1982 роки. Роговський забив перший гол Шахтаря у єврокубках. У розіграші Кубка УЄФА сезону 1976/77 Володимир відправив м'яч у сітку воріт берлінського Динамо.

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Загалом Володимир Роговський зіграв за Шахтар 179 матчів та забив 21 гол.

У складі "гірників" Роговський ставав володарем Кубка СРСР, срібним (1975, 1979) та бронзовим призером (1978) чемпіонату СРСР.

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Нагадаємо, 2 березня російська армія окупувала Херсон та взяла місто у блокаду. Жителі міста протестують проти путінських загарбників та проводять проукраїнські мітинги.

Раніше ми повідомляли, що від уламка російського снаряда у Києві загинув дитячий тренер донецького Шахтаря.