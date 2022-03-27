У Мінську затримано ворога Лукашенка. Боєць ММА виступав проти війни в Україні

Владислава Новицького затримали за антивоєнне гасло / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

У Мінську затримали бійця ММА Владислава Новицького, про що повідомляє by.tribuna.com. Спортсмен мав громадянську позицію та виступив проти війни в Україні.

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Цього виявилося достатнім для затримання. "Покаяне відео" зі спортсменом з'явилося у телеграм-каналі ГУБОЗ. На ньому Владислав Новицький каже, що у нього є знайомі, які зараз воюють в Україні проти російських окупантів.

У якому статусі зараз спортсмен і чи він за гратами, невідомо.

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Відмітимо, що Новицький ставав неодноразовим чемпіоном Білорусі з рукопашного бою і кілька разів вигравав аналогічний турнір з ММА. Він був срібним призером чемпіонату Європи з ММА та вигравав бронзу на чемпіонаті Європи з рукопашного бою.

Білоруський боєць брав участь у акціях протесту у серпні 2020 року.

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У перший день нападу Росії на територію України Новицький опублікував пост у своєму Instagram. У короткому повідомленні Владислав написав: "Ні війні". Але у Білорусі, як і у фашистській Росії, виступати за мир це злочин.