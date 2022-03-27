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В Минске задержан враг Лукашенко. Боец ММА выступал против войны в Украине

Сергей Шаховец
27 марта, 23:29
Марионетка Путина, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает преследование представителей оппозиции

Владислава Новицкого задержали за антивоенный лозунг / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

В Минске задержали бойца ММА Владислава Новицкого, о чем сообщает by.tribuna.com. Спортсмен имел гражданскую позицию и выступил против войны в Украине.

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Этого оказалось достаточным для задержания. "Покаянное видео" со спортсменом появилось в телеграм-канале ГУБОП. На нем Владислав Новицкий говорит, что него есть знакомые, которые сейчас воюют в Украине против российских оккупантов.

В каком статусе сейчас спортсмен и находится ли он за решеткой, неизвестно.

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Отметим, что Новицкий становился неоднократным чемпионом Беларуси по рукопашному бою и несколько раз выигрывал аналогичный турнир по ММА. Он был серебряным призером чемпионата Европы по ММА и выигрывал бронзу на чемпионате Европы по рукопашному бою.

Белорусский боец участвовал в акциях протеста в августе 2020 года.

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В первый день нападения России на территорию Украины Новицкий опубликовал пост в своем Instagram. В коротком сообщении Владислав написал: "Нет войне". Но в Беларуси, как и в фашистской России, выступать за мир это преступление.