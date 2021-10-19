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Інтер --
Шериф --
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Динамо --
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Вольфсбург --
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Вільярреал --
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Аталанта --
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Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

У матчі з Динамо ризикуємо своїм майбутнім: емоційна заява тренера Барселони

Любомир Луканюк
19 жовтня, 18:58
Рональд Куман поставив завдання перед каталонцями виграти два матчі у Динамо, однак закликає не вимагати від нього перемоги у Лізі чемпіонів

Куман на тренуванні Барселони / Фото: REUTERS

Завтра в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Барселона приймає київське Динамо. Напередодні Мірча Луческу помилував Супряга і взяв до Іспанії.

Після двох стартових поразок каталонцям відступати нікуди. Під головним тренером Рональдом Куманом давно стілець хитається.

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"У минулому році ми двічі обіграли Динамо, але в цьому сезоні вони стали краще як команда. Ми знаємо, чого очікувати. Завтра ми ризикуємо своїм майбутнім в Лізі чемпіонів, ми не можемо програти обидві наступні гри, ми повинні в обох перемогти", – сказав напередодні матчу Куман.

"Немає іншого шляху, крім як виграти матч у Динамо. Це єдина можливість пройти в плей-офф. Але від нас не можна вимагати перемоги у Лізі чемпіонів. І це ненормально, що від нас вимагається вихід в чвертьфінал, півфінал і фінал. Що нам потрібно зробити, так це перемогти завтра", – говорить наставник Барселони.

Нагадаємо, що сьогодні у Лізі чемпіоном зіграє Шахтар. У Києві "гірники" зустрічаються з Реалом. Початок о 22:00. Дивіться онлайн матчу Шахтар – Реал у нас на сайті.

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