"Кожної хвилини Росія може напасти на Україну": нашого біатлоніста турбує ситуація вдома

Підручний хвилюється за Україну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Тема можливої війни в Україні обговорюється і на Олімпійських іграх у Пекіні. Особливо це викликає інтерес у зарубіжних журналістів.

Вчора, до речі, Владислав Гераскевич у прямому ефірі показав на весь світ плакат: "Немає війні в Україні".

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Сьогодні іноземні журналісти записали невеликий коментар Дмитра Підручного після спринту.

Наш біатлоніст зізнався, що відстежує новини та переживає за те, що відбувається на батьківщині.

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"Важко усвідомлювати, що будь-якої хвилини Росія може напасти на Україну", – сказав Підручний.

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Дмитро Підручний / Фото: Reuters

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