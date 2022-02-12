12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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"Кожної хвилини Росія може напасти на Україну": нашого біатлоніста турбує ситуація вдома

Любомир Луканюк
12 лютого, 13:26
Дмитро Підручний навіть під час Олімпійських ігор не перестає стежити за напруженою ситуацією в Україні

Підручний хвилюється за Україну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Тема можливої війни в Україні обговорюється і на Олімпійських іграх у Пекіні. Особливо це викликає інтерес у зарубіжних журналістів.

Вчора, до речі, Владислав Гераскевич у прямому ефірі показав на весь світ плакат: "Немає війні в Україні".

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Сьогодні іноземні журналісти записали невеликий коментар Дмитра Підручного після спринту.

Наш біатлоніст зізнався, що відстежує новини та переживає за те, що відбувається на батьківщині.

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"Важко усвідомлювати, що будь-якої хвилини Росія може напасти на Україну", – сказав Підручний.

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Дмитро Підручний / Фото: Reuters

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