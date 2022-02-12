12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

"В любую минуту Россия может напасть на Украину": нашего биатлониста тревожит ситуация дома

Любомир Луканюк
12 февраля, 13:26
Дмитрий Пидручный даже во время Олимпийских игр не перестает следить за напряженной ситуацией в Украине

Пидручный переживает за Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Тема возможной войны в Украине обсуждается и на Олимпийских играх в Пекине. Особенно это вызывает интерес у зарубежных журналистов.

Вчера, кстати, Владислав Гераскевич в прямом эфире показал на весь мира плакат: "Нет войне в Украине".

Реклама

Сегодня иностранные журналисты записали небольшой комментарий Дмитрия Пидручного после спринта.

Наш биатлонист признался, что отслеживает новости и переживает за происходящее на родине.

Реклама

"Трудно осознавать, что в любую минуту Россия может напасть на Украину", – сказал Пидручный.

Читайте также: В Китае мне не хватает революций и вкусного шоколада: откровения украинки

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".