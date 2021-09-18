22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо 1
Олександрія 0
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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У Кременчуці льодові побоїща змінив ринг: де і коли дивитися бої ММА

Андрій Трофімов
18 вересня, 21:17
18 вересня в Кременчуці проходить міжнародний турнір змішаних єдиноборств Fighting Night Storm

У Кременчуці на льодовій арені проходить турнір ММА Fighting night Storm

18 вересня на льодовій арені Айсберг в Кременчуці вперше в історії проходить міжнародний турнір ММА Fighting Night Storm.

І якщо раніше Айсберг бачив тільки льодові побоїща, то тепер в рингу відбудуться поєдинки бійців з України та Європи.

Де і коли дивитися турнір. Транслювати бої буде телеканал Xsport. Початок о 23:55.

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ГОЛОВНИЙ КАРД FIGHTING NIGHT STORM

  • Максим Пашков VS Расул Тезекбаєв
    Вагова категорія 65,8 кг
  • Олександр Писанка VS Аднан Аліче
    Вагова категорія 93+
  • Дмитро Гриценко VS Роман Головинов
    Вагова категорія 70,3 кг
  • Георгій Табатадзе VS Роберт Воробйов
    Вагова категорія 84 кг
  • Сафронов Анатолій VS Сергєєв Максим
    Вагова категорія 84 кг

Крім того, саме в октагоні кременчуцької арени презентують нову бійцівського лігу. Кременчужан і гостей міста чекає видовищна програма і захоплюючий адреналін від поєдинків.

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