У Кременчуці льодові побоїща змінив ринг: де і коли дивитися бої ММА

У Кременчуці на льодовій арені проходить турнір ММА Fighting night Storm

18 вересня на льодовій арені Айсберг в Кременчуці вперше в історії проходить міжнародний турнір ММА Fighting Night Storm.

І якщо раніше Айсберг бачив тільки льодові побоїща, то тепер в рингу відбудуться поєдинки бійців з України та Європи.

Де і коли дивитися турнір. Транслювати бої буде телеканал Xsport. Початок о 23:55.

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ГОЛОВНИЙ КАРД FIGHTING NIGHT STORM

Максим Пашков VS Расул Тезекбаєв

Вагова категорія 65,8 кг

Вагова категорія 65,8 кг Олександр Писанка VS Аднан Аліче

Вагова категорія 93+

Вагова категорія 93+ Дмитро Гриценко VS Роман Головинов

Вагова категорія 70,3 кг

Вагова категорія 70,3 кг Георгій Табатадзе VS Роберт Воробйов

Вагова категорія 84 кг

Вагова категорія 84 кг Сафронов Анатолій VS Сергєєв Максим

Вагова категорія 84 кг

Крім того, саме в октагоні кременчуцької арени презентують нову бійцівського лігу. Кременчужан і гостей міста чекає видовищна програма і захоплюючий адреналін від поєдинків.

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