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Джошуа розтягнув прізвище Усика на 17 літер і приписав йому спорідненість з Кличком

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
18 вересня, 17:28
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Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думками про українця Олександра Усика, з яким зустрінеться вже 25 вересня
Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Свого часу Ентоні Джошуа нокаутом на "Вемблі" відправив на пенсію Володимира Кличка, а тепер порівняв з Кличком-молодшим свого майбутнього суперника – Олександра Усика.

Уже за тиждень, 25 вересня, на них чекає бій року на лондонському стадіоні "Тоттенгем".

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"Усик – богобоязлива і дуже релігійна людина з роду великих чемпіонів, таких як Володимир і Віталій Клички, Василь Ломаченко. Він докладає зусиль і досягає результатів", – наводить слова Джошуа Daily Mail.

Олександр Усик і Василь Ломаченко
Олександр Усик і Василь Ломаченко / Фото: Instagram

"Усик пристрасний і відданий своїй справі, що робить його впевненою в собі людиною. Йому подобається сміятися і отримувати задоволення від своєї роботи. Я бачив багатьох божевільних, але він не такий. Він просто веселий. Йому весело, тому що він знає, що робить", – каже Джошуа.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

"До речі, вперше ми з Усиком зустрілися в Саудівській Аравії в 2019 році після мого реваншу з Енді Руїсом. Це було 8 грудня – наступного дня після того, як я переміг Руїса. Наші готелі були розташовані навпроти один одного. Вранці я прогулювався в напрямку його готелю, він – мого. Я гукнув йому: "Uuuuusssssyyyykkk". Але ми тоді особливо й не поговорили", – додав Джошуа.

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Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Почуття, яке Ентоні має до Усика перед боєм, сам британець назвав "повагою".

Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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