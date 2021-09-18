В Кременчуге ледовые побоища сменил ринг: где и когда смотреть бои ММА

В Кременчуге на ледовой арене проходит турнир ММА Fighting night Storm
18 сентября на ледовой арене Айсберг в Кременчуге впервые в истории проходит международный турнир ММА Fighting Night Storm.
И если раньше Айсберг видел только ледовые побоища, то теперь в ринге состоятся поединки бойцов из Украины и Европы.
Где и когда смотреть турнир. Транслировать бои будет телеканал Xsport. Начало в 23:55.
ГЛАВНЫЙ КАРД FIGHTING NIGHT STORM
- Максим Пашков VS Расул Тезекбаев
Весовая категория 65,8 кг
- Александр Пысанко VS Аднан Алич
Весовая категория 93+
- Дмитрий Гриценко VS Роман Головинов
Весовая категория 70,3 кг
- Георгий Табатадзе VS Роберт Воробьев
Весовая категория 84 кг
- Сафронов Анатолий VS Сергеев Максим
Весовая категория 84 кг
Кроме того, именно в октагоне кременчугской арены презентуют новую бойцовскую лигу. Кременчужан и гостей города ждет зрелищная программа и захватывающий адреналин от поединков.
Читайте также: Джошуа растянул фамилию Усика на 17 букв и приписал ему родство с Кличко