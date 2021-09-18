22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 19:30
Динамо 1
Александрия 0
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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В Кременчуге ледовые побоища сменил ринг: где и когда смотреть бои ММА

Андрей Трофимов
18 сентября, 21:17
18 сентября в Кременчуге проходит международный турнир смешанных единоборств Fighting Night Storm

В Кременчуге на ледовой арене проходит турнир ММА Fighting night Storm

18 сентября на ледовой арене Айсберг в Кременчуге впервые в истории проходит международный турнир ММА Fighting Night Storm.

И если раньше Айсберг видел только ледовые побоища, то теперь в ринге состоятся поединки бойцов из Украины и Европы.

Где и когда смотреть турнир. Транслировать бои будет телеканал Xsport. Начало в 23:55.

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ГЛАВНЫЙ КАРД FIGHTING NIGHT STORM

  • Максим Пашков VS Расул Тезекбаев
    Весовая категория 65,8 кг
  • Александр Пысанко VS Аднан Алич
    Весовая категория 93+
  • Дмитрий Гриценко VS Роман Головинов
    Весовая категория 70,3 кг
  • Георгий Табатадзе VS Роберт Воробьев
    Весовая категория 84 кг
  • Сафронов Анатолий VS Сергеев Максим
    Весовая категория 84 кг

Кроме того, именно в октагоне кременчугской арены презентуют новую бойцовскую лигу. Кременчужан и гостей города ждет зрелищная программа и захватывающий адреналин от поединков.

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