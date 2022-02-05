До Китаю не доїхав: куди зник найекзотичніший спортсмен світу

Піта Тауфатофуа не зміг виступити на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Спортсмен із острівної держави Тонга регулярно бере участь в Олімпійських іграх із 2016 року.

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На літніх він представляє свою країну у тхеквондо, а взимку змагається у лижних перегонах.

Заговорити про себе Піта змусив після церемонії відкриття Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро, де спортсмен пройшовся з голим торсом і весь вимазаний спеціальним маслом.

Піта Тауфатофуа в Ріо. Фото: Getty Images

Однак через два роки Піта шокував ще більше, коли в такому вигляді з'явився на відкритті вже зимових ігор у Пхенчхані.

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Піта на відкритті Ігор-2018. Фото: Reuters

Інші дрібні держави підхопили ідею з екзотичним національним нарядом, тому у Токіо їх кількість набагато збільшилася.

Але в Пекіні Тауфатофуа вже не виявилося, хоч спортсмен заробив ліцензію в Китай. Що ж із ним трапилося?

Плани поїхати на Олімпіаду-2022 перекреслило виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, що спричинило цунамі. Внаслідок стихійного лиха його будинок, а також житло багатьох його співвітчизників виявилися зруйнованими.

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"Цього разу я не поділю з вами Олімпіаду. Але продовжу підтримувати всіх олімпійців, які так уперто трудилися, щоб представляти батьківщину. Зараз у мене є інший виклик, на який я маю відповісти", – повідомив Тауфатофуа в Instagram.

Тауфатофуа відкрив благодійний фонд для допомоги постраждалим від цунамі і вже зібрав понад 800 тисяч доларів. Тим не менш, Піта обіцяє порадувати нас своєю присутністю на Олімпіаді-2024 у Парижі.