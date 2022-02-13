12 лютого 17:00
Евертон 3
Лідс 0
12 лютого 17:15
Вільярреал 0
Реал 0
12 лютого 18:30
Челсі 2
Палмейрас 1
12 лютого 19:00
Наполі 1
Інтер 1
12 лютого 19:00
Верес 2
Чорноморець 2
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

У Китаї ночами дивляться збірну Шевченка

Любомир Луканюк
13 лютого, 06:20
На місцевому телебаченні показали поєдинок чемпіонату Європи між збірними України та Північної Македонії

Кадри з трансляції матчу на китайському ТВ

Різниця Пекіна з Києвом плюс 6 годин робить свою справу. Щоб перебудуватись організму потрібно кілька днів.

Читайте також: У Китаї мені не вистачає революцій та смачного шоколаду: одкровення українки

Реклама

А поки безсоння, перемикаю ТВ-канали. Здебільшого там демонструють патріотичні фільми, як китайська армія перемагає ворогів.

Олімпіади небагато по телебаченню, натомість показують старі футбольні матчі. Ну ось вам, будь ласка, поєдинок Євро-2020 між збірними України та Північної Македонії.

Реклама

Чим цей матч викликав інтерес у китайців, важко сказати. Але це була наша єдина перемога (2:1) на груповому етапі, яка вивела Україну до плей-офф чемпіонату Європи.

Реклама

Подивіться реакцію китайських коментаторів на гол українців.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".