12 февраля 17:00
Эвертон 3
Лидс 0
12 февраля 17:15
Вильярреал 0
Реал 0
12 февраля 18:30
Челси 2
Палмейрас 1
12 февраля 19:00
Наполи 1
Интер 1
12 февраля 19:00
Верес 2
Черноморец 2
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

В Китае по ночам смотрят сборную Шевченко

Любомир Луканюк
13 февраля, 06:20
На местном телевидении показали поединок чемпионата Европы между сборными Украины и Северной Македонии

Кадры с трансляции матча на китайском ТВ

Разница Пекина с Киевом в плюс 6 часов делает свое дело. Чтобы перестроиться организму нужно несколько дней.

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А пока бессонница, переключаю ТВ-каналы. В основном там идут патриотические фильмы, как китайская армия побеждает врагов.

Олимпиады не много по телевидению, зато показывают старые футбольные матчи. Ну вот вам пожалуйста поединок Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии.

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Чем этот матч вызвал интерес у китайцев трудно сказать. Но это была наша единственная победа (2:1) на групповом этапе, которая вывела Украину в плей-офф чемпионата Европы.

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Посмотрите реакцию китайских комментаторов на гол украинцев.

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