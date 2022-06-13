У Катарі затвердили нові правила футболу. Як це вплине на гру

IFAB затвердила правило п'яти замін / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Тепер на постійній основі діятиме правило п'яти замін. Про це повідомляє прес-служба IFAB.

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Починаючи з сезону 2022/23 (1 липня), командам буде дозволено проводити п'ять замін. Але для цього потрібно скористатися трьома слотами під час матчу. Крім того, додатковий слот для заміни команди отримають у перерві між таймами.

Нові зміни діятимуть у всіх футбольних турнірах.

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Правило п'яти замін з'явилося у травні 2020 через пандемію коронавірусу. Ця новація була введена на тимчасової основі. Термін дії закінчувався у грудні 2022 року.

Також Міжнародна рада футбольних асоціацій повідомила, що розглядає й інші нововведення. Серед них: введення м'яча ногами під час ауту, зміна ігрового часу, можливі альтернативи офсайду, заміна на випадок струсу мозку.

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З усіх цих питань збиратиметься інформація до серпня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, як ФІФА протестувала революційні зміни у футболі на юнацькому турнірі.