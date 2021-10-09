9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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У Гельсінкі багато голів не буде: букмекери зробили прогноз на матч Україна – Фінляндія

Сергій Шаховець
9 жовтня, 11:16
Аналітики прогнозують перемогу команди Олександра Петракова, шанси на нічию і виграш фінів приблизно рівні

/ Фото: Getty Images

Сьогодні національна команда України проведе вирішальний матч у відбірковому турнірі на ЧС-2022. Суперником підопічних Петракова буде збірна Фінляндії – прямий конкурент за путівку до плей-офф відбіркової компанії. Дивитися онлайн-трансляцію Фінляндія – Україна можна на нашому сайті.

Читайте також: Фінляндія – Україна: у скільки і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

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Зустріч на "Олімпійському" у Гельсінкі розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Подивіться турнірне становище команд:

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Що думають букмекери

Збірну України вважають фаворитом протистояння. На перемогу команди Петракова встановлений коефіцієнт 2.60, на нічию – 3.05, на перемогу Фінляндії – 3.10.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна: виграш українців – 38%, нічия – 31%, перемога фінів – 3%.

Аналітики не прогнозують результативну гру. Припускають, що буде забито не більше двох голів. Самий популярний рахунок у матчу: 0:1, 1:1, 1:0.

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Нагадаємо, у березні суперники зустрілися в Києві. Мораес вивів Україну вперед на 80-й хвилині, але форвард фінів Пуккі на 89-й зрівняв рахунок з пенальті. Суддя зафіксував підсумковий рахунок у матчі нічию – 1:1.

Подивіться, як Україна і Фінляндія грали навесніу Києві:

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