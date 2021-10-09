В Хельсинки много голов не будет: букмекеры сделали прогноз на матч Украина – Финляндия

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Сегодня национальная команда Украины проведет решающий матч в отборочном турнире на ЧМ-2022. Соперником подопечных Петракова будет сборная Финляндии – прямой конкурент за путевку в плей-офф отборочной компании. Смотреть онлайн-трансляцию Финляндия – Украина можно на нашем сайте.

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Встреча на "Олимпийском" в Хельсинки начнется в 19:00 по киевскому времени.

Посмотрите турнирное положение команд:

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Что думают букмекеры

Сборную Украины считают фаворитом противостояния. На победу команды Петракова установлен коэффициент 2.60, на ничью – 3.05, на победу Финляндии – 3.10.

Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинцев – 38%, ничья – 31%, победа финнов – 3%.

Аналитики не прогнозируют результативную игру. Предполагают, что будет забито не более двух голов. Самый популярный счет в матча: 0:1, 1:1, 1:0.

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Напомним, в марте соперники встретились в Киеве. Мораес вывел Украину вперед на 80-й минуте, но форвард финнов Пукки на 89-й сравнял счет с пенальти. Судья зафиксировал итоговый счет в матче ничью – 1:1.

Посмотрите, как Украина и Финляндия играли весной в Киеве: