9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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В Хельсинки много голов не будет: букмекеры сделали прогноз на матч Украина – Финляндия

Сергей Шаховец
9 октября, 11:16
Аналитики прогнозируют победу команды Александра Петракова, шансы на ничью и выигрыш финнов примерно равны

/ Фото: Getty Images

Сегодня национальная команда Украины проведет решающий матч в отборочном турнире на ЧМ-2022. Соперником подопечных Петракова будет сборная Финляндии – прямой конкурент за путевку в плей-офф отборочной компании. Смотреть онлайн-трансляцию Финляндия – Украина можно на нашем сайте.

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Встреча на "Олимпийском" в Хельсинки начнется в 19:00 по киевскому времени.

Посмотрите турнирное положение команд:

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Что думают букмекеры

Сборную Украины считают фаворитом противостояния. На победу команды Петракова установлен коэффициент 2.60, на ничью – 3.05, на победу Финляндии – 3.10.

Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинцев – 38%, ничья – 31%, победа финнов – 3%.

Аналитики не прогнозируют результативную игру. Предполагают, что будет забито не более двух голов. Самый популярный счет в матча: 0:1, 1:1, 1:0.

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Напомним, в марте соперники встретились в Киеве. Мораес вывел Украину вперед на 80-й минуте, но форвард финнов Пукки на 89-й сравнял счет с пенальти. Судья зафиксировал итоговый счет в матче ничью – 1:1.

Посмотрите, как Украина и Финляндия играли весной в Киеве:

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