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У футболі роздавали нагороди найкращим: Левандовський знову кинули, а Мессі навіть не покликали

Олександр Трикіша
27 грудня, 22:17
Сьогодні визначилися лауреати щорічної нагороди Globe Soccer Awards, організованої Європейською асоціацією клубів та футбольних агентів

В Дубаї роздали нагороди Globe Soccer Awards / Фото: Twitter

Церемонія нагородження відбувається наприкінці року у Дубаї. Було визначено переможців у різних номінаціях:

Найкращий бомбардир усіх часів – Кріштіану Роналду

Трофей Марадони (кращий бомбардир року) – Роберт Левандовські

Найкращий гравець року за версією TikTok фанатів – Роберт Левандовські

Найкращий захисник року – Леонардо Бонуччі

Найкращий тренер року – Роберто Манчіні

Найкращий гравець року – Кіліан Мбаппе

Найкраща футболістка року – Алексія Путельяс

За визначну кар'єру – Рональдіньо

Найкращий клуб року – Челсі

Найкращий агент року – Федеріко Пасторелло

Найбільше нагород дісталося нападнику Баварії Роберту Левандовському, але, як і з "Золотим м'ячем", головний приз дістався не йому. Футболістом року був визнаний Кілліан Мбаппе з Парі Сен-Жермен.

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До речі, володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі цього разу залишився без нагороди. Футболіст навіть не з'явився на нагородження, адже в цей же час відпочиває із сім'єю.