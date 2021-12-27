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В футболе раздавали награды лучшим: Левандовски снова кинули, а Месси даже не позвали

Александр Трикиша
27 декабря, 22:17
Сегодня определились лауреаты ежегодной награды Globe Soccer Awards, организованной Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов

В Дубае раздали награды Globe Soccer Awards / Фото: Twitter

Церемония награждения проходит в конце года в Дубае. Были определены победители в разных номинациях:

Лучший бомбардир всех времен – Криштиану Роналду

Трофей Марадоны (лучший бомбардир года) – Роберт Левандовски

Лучший игрок года по версии TikTok фанатов – Роберт Левандовски

Лучший защитник года – Леонардо Бонуччи

Лучший тренер года – Роберто Манчини

Лучший игрок года – Килиан Мбаппе

Лучшая футболистка года – Алексия Путельяс

За выдающуюся карьеру – Рональдиньо

Лучший клуб года – Челси

Лучший агент года – Федерико Пасторелло

Больше всего наград досталось нападающему Баварии Роберту Левандовски, но, как и с "Золотым мячом", главный приз достался не ему. Футболистом года был признан Киллиан Мбаппе из Пари Сен-Жермен.

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Кстати, обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси в этот раз остался без награды. Футболист даже не явился на награждение, ведь в это же время отдыхает с семьей.