В Динамо легше, ніж у збірної України: Караваєв порівняв збір Шевченка і Луческу

Півзахисник Динамо і збірної України Олександр Караваєв за 10 днів відпустки встиг перезавантажитися після Євро-2020, але зберегти форму

Олександр Караваєв на зборі Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Півзахисник Динамо і збірної України Олександр Караваєв вже приєднався в колективу Мірчі Луческу після відпустки і розповів, чим збори в клубі відрізняються від національної команди. раніше троє українців потрапили в число гірших гравців Євро-2020 .

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"У збірної у нас йшла підготовка до офіційних ігор. Так, в перший тиждень там була функціональна підготовка, але коли почалися матчі, ми працювали вже в полегшеному режимі і готувалися до ігор. А в Динамо все збори – для функціональної підготовки, навіть гри ми проводимо під навантаженнями. Тому тут на зборах, звичайно ж, важче ", – цитує Караваєва Динамо

Мірча Луческу чекає збірників і Олександра Караваєва раніше / Фото: Reuters

Нагадаємо, що в складі збірної України Караваєв дістався до чвертьфіналу Євро-2020, де команда Андрія Шевченка програла Англії 0: 4.

"Після збірної хотілося відпочити – і Містер надав нам цю можливість. 10 днів відпустки – це якраз такий період, за який ти не встигнеш розгубити фізичні кондиції. Але головне було перезавантажитися емоційно, розвіятися, побути з сім'єю. Повністю сфокусуватися на відпочинку і забути про футбол на ці 10 днів "

Караваєв розповів, що після приїзду в команду Містер відразу ж сказав, що після двомісячного перебування в збірній, де інші вимоги, потрібно перебудовуватися на роботу в клубі: "Звичайно, є м'язова втома, адже це збори і ми працюємо під навантаженнями. Упевнений, що через тиждень будемо готові вже на сто відсотків ".

раніше помер ще один адміністратор Динамо, який працював з Лобановським .