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Троє українців потрапили до числа найгірших гравців Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 липня, 15:18
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Аналітики порахували, що найнижчі оцінки на своїх позиціях отримали Сергій Сидорчук, Роман Яремчук і Олександр Караваєв. В їхній компанії Нойєр і Жота
/ Фото: Reuters

Після чемпіонату Європи продовжують підбивати його підсумки, визначають найкращих і найгірших. Авторитетний аналітичний сайт WhoScored склав символічну збірну футболістів, яких нижче всіх оцінили. Включали в нього гравців збірних, які пробилися до плей-оф. В неприємному списку виявилося троє представників збірної України.

До речі, фінал Євро-2020 встановив рекорд за кількістю глядачів. Всього турнір відвідало більше мільйона фанатів.

На сайті WhoScored опублікували команду, члени якої найменше вразили фахівців. У ній найбільше українців: захисник Олександр Караваєв, хавбек Сергій Сидорчук та форвард Роман Яремчук. Ще чотири нації – Німеччина, Уельс, Португалія, Хорватія – представляють по два гравці. Зауважимо, що тут знамениті німці Антоніо Рюдігер і Мануель Нойєр, португальський форвард Ліверпуля Діогу Жота, Бернарду Сілва з МанСіті, добре нам знайомий хорватський захисник Домагой Віда.

Читайте також: найкращим бомбардиром Євро-2020 став автогол. Чому приз отримає Роналду, а не Шик.

Дивіться, як українці програли австрійцям на фініші групового етапу:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро

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