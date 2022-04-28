У Бучі чи Маріуполі? Ватний агент запропонував провести матч між Україною та Росією

Дмитро Селюк / Фото: Twitter

Війна Росії проти України на паузу поставила наш футбол. УПЛ довелося завершити достроково, а матч збірної проти Шотландії у відборі на ЧС-2022 перенесли на 1 червня

Повернення футболу в Україні можливе лише після перемоги над армією фашистів Росії. Тим часом, з'являються персонажі, які вважають за краще не помічати геноциду українського народу.

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Один із них – відомий футбольний агент Дмитро Селюк. Він розповів, коли Росія позбавиться бану УЄФА і запропонував навіть провести товариський матч з українцями

"Я поза політикою. Вважаю дивним, що спорт втягнули. Усі змагання призводять до миру та дружби між народами. Спортсмени не повинні бути заручниками політичної ситуації. Може, непогано, що зараз Росія ізольована. Є сезон на те, щоб упорядкувати все. Слід не прогаяти цей момент і провести реформи, про які говорив РФС. А потім, будемо сподіватися, це якнайшвидше закінчиться, все нормалізується. Думаю, через сезон Росія вийде із цієї ізоляції. Я взагалі провів би якийсь спільний матч, де спортсмени потиснули б один одному руки. Серед них є добрі та негідники, як і серед політиків, артистів та інших. Якщо один щось зробив, не можна звинувачувати всіх".

Зазначимо, що Селюк народився у Санкт-Петербурзі, проте мешкає давно в Барселоні. Довгий час він працював в Україні, будучи віце-президентом у донецькому Металургу та сімферопольській Таврії.

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Також Дмитро активно влаштовував своїх гравців у клуби УПЛ. Його найвідомішим клієнтом був Яя Туре, який пограв у Металургі Д, а потім засвітився в Барселоні та Манчестер Сіті.