В Буче или Мариуполе? Ватный агент предложил провести матч между Украиной и Россией

Дмитрий Селюк / Фото: Twitter

Война России против Украины поставила на паузу наш футбол. УПЛ пришлось завершить досрочно, а матч сборной против Шотландии в отборе на ЧМ-2022 перенесли на 1 июня.

Возвращение футбола в Украине возможно лишь после победы над армией фашистов России. Тем временем, появляются персонажи, которые предпочитают не замечать геноцида украинского народа.

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Один из них – известный футбольный агент Дмитрий Селюк. Он рассказал, когда Россия избавится от бана УЕФА и предложил даже провести товарищеский матч с украинцами.

"Я вне политики. Считаю странным, что спорт втянули. Все состязания приводят к миру и дружбе между народами. Спортсмены не должны быть заложниками политической ситуации. Может, неплохо, что сейчас Россия изолирована. Есть сезон на то, чтобы привести все в порядок. Следует не упустить этот момент и провести реформы, о которых говорил РФС. А потом, будем надеяться, это как можно быстрее закончится, все нормализуется. Думаю, через сезон Россия выйдет из этой изоляции. Я бы вообще провел какой-то общий матч, где спортсмены пожали бы друг другу руки. Среди них есть хорошие и негодяи, как и среди политиков, артистов и других. Если один что-то сделал, нельзя обвинять всех".

Отметим, что Селюк родился в Санкт-Петербурге, однако проживает давно в Барселоне. Долгое время он работал в Украине, будучи вице-президентом в донецком Металлурге и симферопольской Таврии.

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Также Дмитрий активно устраивал своих игроков в клубы УПЛ. Его самым известным клиентом был Яя Туре, поигравший в Металлурге Д, а затем засветившийся в Барселоне и Манчестер Сити.