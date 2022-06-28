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У бою з орками загинув тренер найкращого тенісиста України

Сергій Шаховець
28 червня, 12:48
Український тренер з тенісу Кирило Васильчишин загинув на війні з російськими загарбниками

Кирило Васильчишин був одним із перших тренерів Долгополова

П'ятий місяць продовжується військова агресія Росії проти України. Щодня гинуть люди – мирні громадяни від обстрілів та воїни на фронті.

Чергова сумна звістка надійшла з передової. Перший тренер одного з найкращих українських тенісистів Олександра Долгополова загинув у боях під Бахмутом.

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На загибель Кирила Васильчишина відреагував екс-перша ракетка України Олександр Долгополов.

"Сьогодні дізнався про смерть Кирила. Він допомагав батькові тренувати нашу групу та мене у дитинстві. Я знаю не дуже багато тенісистів, які безпосередньо в боях зараз.

Не вірю у всілякі дивнощі, але яка вирогідність, що він загинув під Бахмутом і саме у цей час, ми з Стаховським були в тому ж місці? Невже це пошана і прощання від тенісу? Він захищав Україну. Світла пам'ять", – написав Долгополов у Instagram.

Раніше Олександр Долгополов закликав світ визнати Росію країною-терористкою та зажадав надати Україні озброєння для знищення окупантів.

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