В бою с орками погиб тренер лучшего теннисиста Украины

Кирилл Васильчишин был одним из первых тренеров Долгополова

Пятый месяц продолжается военная агрессия России против Украины. Каждый день гибнут люди – мирные граждане от обстрелов и воины на фронте.

Очередное печальное известие пришло с передовой. Первый тренер одного из лучших украинских теннисистов Александра Долгополова погиб в боях под Бахмутом.

Реклама

На гибель Кирилла Васильчишина отреагировал экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов.

"Сегодня узнал о смерти Кирилла. Он помогал отцу тренировать нашу группу и меня в детстве. Я знаю не очень много теннисистов, которые прямо в боях сейчас. Не верю во всяческие странности, но какова вероятность, что он погиб под Бахмутом именно в то время, когда мы со Стаховским были в том же месте? Неужели это уважение и прощание от тенниса? Он защищал Украину. Светлая память", – написал Долгополов в Instagram.

Ранее Александр Долгополов призвал мир признать Россию страной-террористкой и потребовал предоставить Украине вооружение для уничтожения оккупантов.