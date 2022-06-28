Что еще должно случиться? Ядерный удар? Боец теробороны рвет и мечет из-за нехватки вооружения

Экс-теннисист Александр Долгополов считает Россию страной-террористкой и требует необходимый ресурс для уничтожения оккупантов

Александр Долгополов зол из-за обстрела Кременчуга

Российские фашисты не перестают разрушать Украину. Армия РФ постоянно атакует города и убивает мирных жителей, нанося вред инфраструктуре.

Так, сегодня от обстрела пострадал Кременчуг. В город прилетели две ракеты, одна из них угодила в торговый центр. Уже известно о 40 раненных и 13 погибших гражданах.

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Террористический акт со стороны России и их кровавого фюрера прокомментировал экс-теннисист и боец теробороны Александр Долгополов. Спортсмен считает, что другие страны должны вмешаться в данную войну.

"Ау, мир, что еще должно случиться, чтобы мы получили то количество вооружения, о котором просили, и быстро? Ядерный удар? Это боягузы – террористы, Россию нужно признать террористическим государством. Они не могут достичь успеха протиа нашей армии, поэтому нападают на гражданских. А для всех тех клоунов, которые говорят, что это просто Путин... Как всегда, все российские ресурсы полны счастья, что они убивали мирных украинцев. То же самое касается тех, кто молча поддерживает".

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Также сегодня был атакован городской стадион в Кременчуге. Президент Украины Владимир Зеленский так прокомментировал очередной террористический акт со стороны России:

"Количество жертв невозможно даже представить. Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно".

К слову, вчера фашисты обстреляли детский сад и жилой дом в Киеве. Пострадала семилетняя девочка и ее мама, тогда как отец семьи погиб. Оказалось, что мать семейства является гражданкой РФ.