У боях на Донбасі загинув гравець в американський футбол

Ігор Бойко грав у американський футбол / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи не щодня приходять погані новини з фронту в український спорту. Нещодавно загинув президент Дніпровської асоціації велосипедистів та асоціації екстремальних видів спорту Максим Семенов. Наразі стало відомо, що загинув гравець в американський футбол Ігор Бойко.

Спортсмен лише чотири дні не дожив до свого 31-річчя. Його вбили під час виконання бойового завдання біля села Оріхове Донецької області, пише сайт "Янголи спорту".

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Ігор був гравцем української ліги американського футболу, виступав за такі команди, як вінницькі Вовки та київські Патріоти.

Раніше ми писали, що загинув на фронті Олександр Оніщук. Він вигравав українські та міжнародні змагання зі стрільби з лука, а з початком війни пішов захищати Україну.

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Ми також повідомляли, що на фронті загинули два чемпіони України з кікбоксингу. Назар Макаренко з початку повномасштабної війни пішов у тероборону, а Олександр Фештрига воював ще за донецький аеропорт.