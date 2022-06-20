В боях на Донбассе погиб игрок в американский футбол

Игорь Бойко играл в американский футбол / Фото: Коллаж: Сегодня

Едва ли не каждый день приходят плохие новости из фронта в украинский спорт. Совсем недавно погиб президент Днепровской ассоциации велосипедистов и ассоциации экстремальных видов спорта Максим Семенов. Теперь стало известно, что погиб игрок в американский футбол Игорь Бойко.

Спортсмен всего четыре дня не дожил до своего 31-летия. Его убили во время выполнения боевого задания возле села Орехово Донецкой области, пишет сайт "Янголи спорту".

Реклама

Игорь был игроком украинской лиги американского футбола, выступал за такие команды, как винницкие Волки и киевские Патриоты.

Ранее мы писали, что погиб на фронте Александр Онищук. Он выигрывал украинские и международные соревнования по стрельбе из лука, а с началом войны пошел защищать Украину.

Реклама

Мы также сообщали, что на фронте погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу. Назар Макаренко с начала полномасштабной войны пошел в тероборону, а Александр Фештрыга воевал еще за донецкий аэропорт.