1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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У шаленому матчі збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею

Любомир Луканюк
29 травня, 23:30
У фінальному поєдинку фінські хокеїсти обіграли збірну Канади та виграли свій четвертий титул в історії

Фінляндія обіграла Канаду у фіналі ЧС-2022 / Фото: iihf.com

У Тампере завершився чемпіонат світу з хокею. Завершився чудовим фіналом, у якому Фінляндія в овертаймі вирвала перемогу у Канади.

Найцікавіше відбувалося у третьому періоді. Після двох вилучень поспіль, канадці пропустили дві шайби – 1:3. Але здаватися не збиралися. Замінили воротаря на шостого польового гравця і менше ніж за хвилину зрівняли рахунок.

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А в овертаймі Сакарі Маннінен реалізував чисельну більшість та приніс Фінляндії золоті медалі!

Фінляндія – Канада – 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

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  • 0:1 – 24:00. Козенс (Барзал, Сіверсон)
  • 1:1 – 44:13. Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен, 5х3)
  • 2:1 – 45:57. Гранлунд (Лехтонен, Хартікайнен, 5х4)
  • 3:1 – 54:04. Арміа (Ламікко)
  • 3:2 – 57:48. Уайтклауд (Барзал, Андерсон, 6х5)
  • 3:3 – 58:36. Комтуа (Барзал, Батерсон, 6х5)
  • 4:3 – 66:42. Маннінен (Гранлунд, Хейсканен, 4х3)

Для Фінляндії це четвертий титул в історії. Суомі перемагали у 1995, 2011, 2019, 2022 роках!

"Бронзу" ЧС-2022 виграла Чехія, яка обіграла США – 8:4.