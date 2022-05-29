1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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В безумном матче сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Любомир Луканюк
29 мая, 23:30
В финальном поединке финские хоккеисты обыграли сборную Канады и выиграли свой четвертый титул в истории

Финляндия обыграла Канаду в финале ЧМ-2022 / Фото: iihf.com

В Тампере завершился чемпионат мира по хоккею. Завершился потрясающим финалом, в котором Финляндия в овертайме вырвала победу у Канады.

Самое интересное происходило в третьем периоде. После двух удалений подряд, канадцы пропустили две шайбы – 1:3. Но сдаваться не собирались. Заменили вратаря на шестого полевого игрока и меньше чем за минуту сравняли счет.

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А в овертайме Сакари Маннинен реализовал численное большинство и принес Финляндии золотые медали!

Финляндия – Канада – 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

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  • 0:1 - 24:00. Козенс (Барзал, Сиверсон)
  • 1:1 – 44:13. Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен, 5х3)
  • 2:1 – 45:57. Гранлунд (Лехтонен, Хартикайнен, 5х4)
  • 3:1 – 54:04. Армиа (Ламмикко)
  • 3:2 - 57:48. Уайтклауд (Барзал, Андерсон, 6х5)
  • 3:3 – 58:36. Комтуа (Барзал, Батерсон, 6х5)
  • 4:3 – 66:42. Маннинен (Гранлунд, Хейсканен, 4х3)

Для Финляндии – это четвертый титул в истории. Суоми побеждали в 1995, 2011, 2019, 2022 годах!

"Бронзу" ЧМ-2022 выиграла Чехия, которая обыграла США – 8:4.