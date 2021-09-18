22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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В айтішники після єврокубків: український футболіст на порозі різких змін

Олег Люлька
18 вересня, 18:32
25-річний півзахисник першолігового Полісся Дмитро Шастал, який виступав у груповому раунді Ліги Європи за Олександрію, готовий спробувати себе в сфері IT

Дмитро Шастал. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Футболіст з досвідом виступів у єврокубках і УПЛ Дмитро Шастал дав зрозуміти, що з часом може зайнятися справою, зовсім не пов'язаною з його нинішньою роботою.

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"Не виключаю, що буду працювати в IT. Футбольне життя не надто довге, – заявив 25-річний півзахисник Шастал в інтерв'ю fanday.net. – Це цікава сфера. Тільки проблема в тому, що з віком буде складніше вивчати щось нове. Боюся, що потрібно вже зараз братися за IT, щоб потім не було пізно. Загалом ця діяльність подобається"

"Можна знайти себе і в галузі розваг. Наприклад, стати стрімером. Це теж дуже класно. Я навіть себе пробував у цьому на початку літа. Купив камеру, стрімив свою гру. Але консоль не потягнула далі", – додав Дмитро.

Дмитро Шастал / Фото: ПФК "Олександрія"

Раніше ми писали, що ще у 18 років нині гравець Полісся Дмитро Шастал хотів було закінчувати з футболом, не бачачи там перспектив.

"Вступив на заочку до КПІ. Спеціальність – "економічна кібернетика". Але потім успіхи у футболі з'явилися, і я вирішив поєднувати його з навчанням. Що вмію? Наприклад, написати програму для телефону, яка замінює калькулятор", – розповідав тоді "Сьогодні" Шастал.

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