22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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В айтишники после еврокубков: украинский футболист на пороге резких перемен

Олег Люлька
18 сентября, 18:32
25-летний полузащитник перволигового Полесья Дмитрий Шастал, выступавший в групповом раунде Лиги Европы за Александрию, готов попробовать себя в сфере IT

Дмитрий Шастал. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Футболист с опытом выступлений в еврокубках и УПЛ Дмитрий Шастал дал понять, что со временем может заняться делом, вовсе не связанным с его нынешней работой.

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"Не исключаю, что буду работать в IT. Футбольная жизнь не слишком долгая, – заявил 25-летний полузащитник Шастал в интервью fanday.net. – Это интересная сфера. Только проблема в том, что с возрастом будет сложнее изучать что-то новое. Боюсь, что нужно уже сейчас браться за IT, чтобы потом не было поздно. В целом эта деятельность нравится"

"Можно найти себя и в отрасли развлечений. Например, стать стримером. Это тоже очень классно. Я даже себя пробовал в этом в начале лета. Купил камеру, стримил свою игру. Но консоль не потянула дальше", – добавил Дмитрий.

Дмитрий Шастал / Фото: ПФК "Александрия"

Ранее мы писали, что еще в 18 лет ныне игрок Полесья Дмитрий Шастал хотел было заканчивать с футболом, не видя там перспектив.

"Поступил на заочку в КПИ. Специальность – "экономическая кибернетика". Но потом успехи в футболе появились, и я решил совмещать его с учебой. Что умею? Например, написать программу для телефона, заменяющую калькулятор", – рассказывал тогда "Сегодня" Шастал.

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