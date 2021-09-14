Мне много не надо! Основной вратарь Динамо сдает квартиру в аренду

Георгий Бущан зарабатывает не только на футбольном поле – 27-летний голкипер намерен достичь такой суммы на банковском счету, которая позволит ему спокойно чувствовать себя после завершения карьеры

Георгий Бущан / Фото: Reuters

Георгий Бущан, являющийся основным вратарем Динамо и сборной Украины, откровенно рассказал о своем отношении к деньгам.

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"Моя самая большая покупка – квартира в центре Киева. Это, наверное, была моя самая лучшая покупка. То, о чем я мечтал последние годы. Я себе квартиру купил буквально год назад"

"У меня не одна квартира. Одна сдается", – признался Бущан в интервью Вацко Live

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"Зарабатываю я больше, чем трачу. Остальное инвестирую в недвижимость. Я не разбираюсь в электронных деньгах, криптовалюте, других каких-то вещах. Я человек старого поколения. Деньги для меня – это живые деньги, какие я могу держать в руках"

"Недвижимость – это когда ты свои деньги замораживаешь и можешь приумножить. Я откладываю, чтобы купить недвижимость еще"

Вратарь сборной Украины Бущан / Фото: Reuters

"Я думаю о будущем, – говорит Бущан. – Магазины, рестораны, Луи Виттон, ночные клубы... Проходили это все. Но сегодня я понимаю, что у меня ребенок, у меня семья. Я не знаю, сколько мне еще предназначено играть. Но я должен за это время заработать столько, чтобы потом не бегать из угла в угол, думая, где взять деньги"

Георгий Бущан / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Хотелось бы не то что на безбедную старость заработать, но чтобы быть обеспеченным человеком и чтобы моя семья была в хороших условиях"

"Это квартира, хорошая машина, обучение детей. Мне важно, чтобы мой ребенок получил хорошее образование. А у нас в стране за все хорошее нужно платить"

"Мне много не надо. Мне главное, чтобы хватало"

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"У меня есть понимание суммы, чтобы она у меня лежала, когда я уйду из футбола. Но я ее озвучивать не буду", – добавил Бущан

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