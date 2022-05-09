В Америці застрелили баскетболіста. Злочинець не намагався тікати

Пейн встиг пограти в Штатах і в Європі

Колишнього гравця НБА Едріана Пейна було застрелено рано вранці в неділю в штаті Флорида. Його встигли довезти до лікарні, але медикам не вдалося врятувати 31-річного баскетболіста.

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29-річний Лоуренс Доріті, який застрелив спортсмена, залишився на місці злочину і співпрацював з поліцією. Після допиту його заарештували і ув'язнили за звинуваченням у навмисному вбивстві.

Що спричинило стрілянину поліція поки не повідомляє.

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Едріан Пейн виступав на позиціях центрового та важкого форварда. Його було обрано Атлантою під 15-м номером на драфті НБА 2014 року. На його рахунку 107 матчів у НБА у складі таких команд, як Атланта, Міннесота та Орландо.

Після цього спортсмен перебрався до Європи, де грав у таких клубах, як Панатинаїкос, АСВЕЛ, Орманспор та Ювентус.

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У складі Панатінаїкоса він став чемпіоном Греції (2018), у складі АСВЕЛу – чемпіоном Франції (2019).