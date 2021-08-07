У 15 років українець застрибнув до ТОП-6 Олімпіади! А Бондар, що втік до Росії, без медалі

Олексій Середа на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters
Після шостого місця в кваліфікації в фінальному раунді українець дуже добре виконав всі свої шість стрибків, набравши 461,70 бала. Але у суперників Середи виявилися складніші програми, до того ж серйозних помилок ніхто не допускав, і Олексій посів шосте місце в Токіо-2020.
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Проте це шосте місце Середи – найкращий результат в історії виступів України на Олімпіаді в цій дисципліні, чоловічій 10-метровій вишці.
Олексій Середа в Токіо / Фото: Reuters
Основна боротьба за "золото" розгорнулася між двома китайськими спортсменами, які показали просто неймовірну майстерність. А переможцем став Цао Юань з Китаю.
Олімпійський чемпіон Токіо в синхронних стрибках з 10 метрів британець Томас Дейлі виграв "бронзу".
А ось колишній українець Бондар, який втік до Росії, опинився за межами п'єдесталу – четверте місце.
Вишка, 10 м. Чоловіки. Фінал
- 1. Цао Юань (Китай) – 582,35 бала
- 2. Чжан Янг (Китай) – 580,40
- 3. Томас Дейлі (Велика Британія)- 548,25
- 4. Олександр Бондар (ОКР) – 514,5
- 5. Віктор Минибаев (ОКР) – 495,85
- 6. Олексій Середа (Україна) – 461,70
- 7. Рікуто Тама (Китай) – 431,95
- 8. Кассіель Руссо (Австралія) – 430,35
- 9. Джордан Віндл (США) – 407,901
- 10. Каван Перейра (Бразилія) – 393,85
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