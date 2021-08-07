В 15-лет украинец запрыгнул в ТОП-6 Олимпиады! А сбежавший в Россию Бондарь – без медали

Украинский прыгун в воду Алексей Середа занял шестое место в финале Олимпийских игр-2020 в Токио в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки

Алексей Середа на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

После шестого места в квалификации в финальном раунде украинец очень хорошо выполнил все свои шесть прыжков, набрав 461,70 балла. Но у соперников Середы оказались более сложные программы, к тому же серьезных ошибок никто не допускал, и Алексей занял шестое место в Токио-2020.

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Тем не менее, это шестое место Середы – лучший результат в истории выступлений Украины на Олимпиаде в этой дисциплине, мужской 10-метровой вышке.

Алексей Середа в Токио / Фото: Reuters

Основная борьба за "золото" развернулась между двумя китайскими спортсменами, которые показали просто невероятное мастерство. А победителем стал Цао Юань из Китая.

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Олимпийский чемпион Токио в синхронных прыжках с 10 метров британец Томас Дейли выиграл "бронзу".

А вот сбежавший в Россию бывший украинец Бондарь оказался за пределами пьедестала – четвертое место.

Вышка, 10 м. Мужчины. Финал

1. Цао Юань (Китай) – 582,35 баллов

2. Чжан Янг (Китай) – 580,40

3. Томас Дейли (Великобритания) – 548,25

4. Александр Бондарь (ОКР) – 514,5

5. Виктор Минибаев (ОКР) – 495,85

6. Алексей Середа (Украина) – 461,70

7. Рикуто Тамай (Китай) – 431,95

8. Кассиель Руссо (Австралия) – 430,35

9. Джордан Виндл (США) – 407,901

10. Каван Перейра (Бразилия) – 393,85