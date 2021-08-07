В 15-лет украинец запрыгнул в ТОП-6 Олимпиады! А сбежавший в Россию Бондарь – без медали

Алексей Середа на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters
После шестого места в квалификации в финальном раунде украинец очень хорошо выполнил все свои шесть прыжков, набрав 461,70 балла. Но у соперников Середы оказались более сложные программы, к тому же серьезных ошибок никто не допускал, и Алексей занял шестое место в Токио-2020.
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Тем не менее, это шестое место Середы – лучший результат в истории выступлений Украины на Олимпиаде в этой дисциплине, мужской 10-метровой вышке.
Алексей Середа в Токио / Фото: Reuters
Основная борьба за "золото" развернулась между двумя китайскими спортсменами, которые показали просто невероятное мастерство. А победителем стал Цао Юань из Китая.
Олимпийский чемпион Токио в синхронных прыжках с 10 метров британец Томас Дейли выиграл "бронзу".
А вот сбежавший в Россию бывший украинец Бондарь оказался за пределами пьедестала – четвертое место.
Вышка, 10 м. Мужчины. Финал
- 1. Цао Юань (Китай) – 582,35 баллов
- 2. Чжан Янг (Китай) – 580,40
- 3. Томас Дейли (Великобритания) – 548,25
- 4. Александр Бондарь (ОКР) – 514,5
- 5. Виктор Минибаев (ОКР) – 495,85
- 6. Алексей Середа (Украина) – 461,70
- 7. Рикуто Тамай (Китай) – 431,95
- 8. Кассиель Руссо (Австралия) – 430,35
- 9. Джордан Виндл (США) – 407,901
- 10. Каван Перейра (Бразилия) – 393,85
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